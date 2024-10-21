بعد اجتماع بكركي... دعوات لحوار سياسيّ

بعد الأصداء الجيّدة التي رافقت إجتماع المراجع الدينيّة في بكركي، والتوافق على نقاط أساسيّة لوقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهوريّة والتشديد على الوحدة الوطنيّة والعيش المشترك، دعا مصدر نيابيّ إلى أنّ يكون هناك حوار يجمع المرجعيات السياسيّة لوضع خارطة طريق لإنقاذ البلاد عبر الخروج بموقف موحّدٍ بشأن الحرب ووقف العدوان الإسرائيليّ والتكاتف في ظلّ الوضع الحاليّ وأزمة النزوح، وصولاً إلى انتخاب رئيسٍ وتشكيل حكومة جامعة.

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