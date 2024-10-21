البيسري عرض الاوضاع مع سفير باكستان

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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه صباح اليوم سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر حيث جرى عرض للأوضاع والتطورات في المنطقة لا سيما الحرب على لبنان وسُبل التعاون والتنسيق.