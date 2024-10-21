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لبنان

البيسري عرض الاوضاع مع سفير باكستان

Lebanon 24
21-10-2024 | 04:53
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه صباح اليوم سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر حيث جرى عرض للأوضاع والتطورات في المنطقة لا سيما الحرب على لبنان وسُبل التعاون والتنسيق.   
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