Advertisement

لبنان

شهداء وجرحى... العدوّ الإسرائيليّ استهدف أحد المقاهي

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:49
A-
A+
Doc-P-1265992-638651155860301391.jpg
Doc-P-1265992-638651155860301391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف مقهى في بلدة الخرايب، ما أدّى إلى استشهاد 4 أشخاص، وإصابة 7 آخرين بجروحٍ.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: 4 شهداء و 4 جرحى بسبب غارة العدو الإسرائيلي على الخرايب
lebanon 24
21/10/2024 17:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": 3 شهداء في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة الخرايب
lebanon 24
21/10/2024 17:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
3 اصابات في غارة اسرائيلية على الخرايب
lebanon 24
21/10/2024 17:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة للطيران الحربي المعادي استهدفت مبنى مؤلفاً من 3 طبقات في حي الدير في بلدة #الخرايب في الجنوب
lebanon 24
21/10/2024 17:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الخرايب

مقهى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2024-10-21
08:52 | 2024-10-21
10:01 | 2024-10-21
10:01 | 2024-10-21
10:00 | 2024-10-21
10:00 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24