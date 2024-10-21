Advertisement

لبنان

أبو الغيط من عين التينة: الصمت على تكرار سيناريو غزة في لبنان هو اشتراك في الجريمة

Lebanon 24
21-10-2024 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1266009-638651177617215923.jpg
Doc-P-1266009-638651177617215923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن "القرار 1701 هو قرار محوري وينبغي تنفيذه حرفيًّا وفي أسرع وقت ممكن".
 
وفي كلمة له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أضاف: "التقيت ببري وعبّرت عن وقوف الجامعة العربية مع لبنان في هذه المحنة".
Advertisement
 
وتابع قائلاً: "أكدت على أولويات محددة أهمها وقف إطلاق النار فوراً وإنتخاب رئيس للبلاد".
 
ودعا إلى انسحاب إسرائيل الفوري من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها أو دخلتها.
 
وأكد أنه "من الضروري أن يحصل لبنان على ضمانات بأن لا تعاود إسرائيل هجماتها".
 
وتابع قائلاً: "شيء محزن أن نرى عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي ردًّا رادعًا على اعتداء إسرائيل على "اليونيفيل"."
 
وأضاف: "الصمت على تكرار سيناريو غزة في لبنان هو اشتراك في الجريمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2024-10-21
08:52 | 2024-10-21
10:01 | 2024-10-21
10:01 | 2024-10-21
10:00 | 2024-10-21
10:00 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24