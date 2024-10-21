أبو الغيط من عين التينة: الصمت على تكرار سيناريو غزة في لبنان هو اشتراك في الجريمة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن "القرار 1701 هو قرار محوري وينبغي تنفيذه حرفيًّا وفي أسرع وقت ممكن".

وفي كلمة له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أضاف: "التقيت ببري وعبّرت عن وقوف الجامعة العربية مع لبنان في هذه المحنة".

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وتابع قائلاً: "أكدت على أولويات محددة أهمها وقف إطلاق النار فوراً وإنتخاب رئيس للبلاد".

ودعا إلى انسحاب إسرائيل الفوري من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها أو دخلتها.

وأكد أنه "من الضروري أن يحصل لبنان على ضمانات بأن لا تعاود إسرائيل هجماتها".

وتابع قائلاً: "شيء محزن أن نرى عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي ردًّا رادعًا على اعتداء إسرائيل على "اليونيفيل"."

وأضاف: "الصمت على تكرار سيناريو غزة في لبنان هو اشتراك في الجريمة".