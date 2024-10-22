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لبنان

قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه الطيبة.. و"الحزب" يتصدى لها

Lebanon 24
22-10-2024 | 04:00
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أعلن حزب الله في بيان انه أثناء قيام قوة من جنود العدو بالتسلل باتجاه أطراف بلدة الطيبة مساء أمس الإثنين اشتبك معها عناصرنا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة.
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