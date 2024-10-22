أعلن حزب الله في بيان انه أثناء قيام قوة من جنود العدو بالتسلل باتجاه أطراف بلدة الطيبة مساء أمس الإثنين اشتبك معها عناصرنا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة.



Advertisement