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لبنان

كلاس: صرخة اهالي رميش مشروعة ومحقة

Lebanon 24
22-10-2024 | 11:06
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اعتبر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ان "صرخة اهالي رميش ومطالبتهم بالإبقاء على مخفر الدرك في البلدة، هي صرخة مشروعة ومحقة وتعبر عن ايمان المواطنين بالدولة، كما تحمل نداء صادقاً الى الحكومة للحفاظ  على مراكز مؤسساتها الأمنية".
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ورأى كلاس ان "دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي ومعالي وزير الداخلية القاضي بسام المولوي وسعادة مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء الركن عماد عثمان، حريصون على طمأنة المواطنين وتوفير الامن والحماية وتعزيز الثقة بالدولة". (الوكالة الوطنية)
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