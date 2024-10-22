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لبنان

بالفيديو.. إسرائيل تزعم استهداف أنفاق جديدة لـ"الحزب" في الجنوب

Lebanon 24
22-10-2024 | 13:51
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زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في وقت سابق من اليوم، بناءً على توجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، على عدة مخازن أسلحة تابعة لحزب الله".

وزعم استهداف عدة شقق عملياتية ومخزن أسلحة تابع لحزب الله في جنوب لبنان. 

كما زعم العثور على عدة فتحات أنفاق، منها فتحات الأنفاق التي تحتوي على أجهزة الاتصال اللاسلكي وفتحة نفق استخدِمت باعتبارها مقر قيادة تابع لحزب الله.
 
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