زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في وقت سابق من اليوم، بناءً على توجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، على عدة مخازن أسلحة تابعة لحزب الله".



وزعم استهداف عدة شقق عملياتية ومخزن أسلحة تابع لحزب الله في جنوب لبنان.



كما زعم العثور على عدة فتحات أنفاق، منها فتحات الأنفاق التي تحتوي على أجهزة الاتصال اللاسلكي وفتحة نفق استخدِمت باعتبارها مقر قيادة تابع لحزب الله.

#عاجل جيش الدفاع هاجم مخازن أسلحة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في ضاحية بيروت الجنوبية



🔸طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في وقت سابق من اليوم، بناءً على توجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، على عدة مخازن أسلحة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في ضاحية بيروت الجنوبية.… pic.twitter.com/Z4meFAvNzj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2024 Advertisement