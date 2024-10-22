غارة إسرائيلية على حاروف تتسبب بكارثة بيئية واقتصادية.. إليكم ما حصل

ادى العدوان الجوي الاسرائيلي الدي استهدف مساء اليوم المنطقة الصناعية في مرج حاروف إلى وقوع كارثة بيئية واقتصادية هائلة.

وحسب مندوبة "لبنان24"، فقد تسببت الغارة الجوية بتدمير عدد من المحال التجارية وتسببت باندلاع النيران في عشرات المحال والمستودعات الخاصة بالزيوت ودواليب السيارات والمواد الصناعية وقطع السيارات والمقاهي، وحولت المنطقة الى كتلة نارية غطى دخانها المنطقة.

غارة إسرائيلية على حاروف تتسبب بكارثة بيئية واقتصادية#lebanon24https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/Iwrt5K8d2s — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 22, 2024 Advertisement

وهرعت فرق الدفاع المدني التي وجدت صعوبة في عملية الاطفاء بسبب صعوبة تأمين المياه والآليات الكافية في ظل تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في المنطقة. وهرعت فرق الدفاع المدني التي وجدت صعوبة في عملية الاطفاء بسبب صعوبة تأمين المياه والآليات الكافية في ظل تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في المنطقة.

وتعرضت الأراضي الجنوبية مساء اليوم لسلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت غارات بالطائرات الحربية وقصفًا مدفعيًا، بين الساعة 04:00 والساعة 09:00 مساءً، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق حاروف، عربصاليم، عبا-جبشيت، سيناي، قطنون-رميش، تفاحتا، أطراف ديرميماس، الخيام، طريق الهبارية-شبعا، العباسية، وحانين.

كما سجل قصف مدفعي في مناطق الطيبة، عيتا الشعب، ووادي حانين.