Advertisement

لبنان

غارة إسرائيلية على حاروف تتسبب بكارثة بيئية واقتصادية.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
22-10-2024 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1266753-638652288044220796.png
Doc-P-1266753-638652288044220796.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ادى العدوان الجوي الاسرائيلي الدي استهدف مساء اليوم المنطقة الصناعية في مرج حاروف إلى وقوع كارثة بيئية واقتصادية هائلة.
 
وحسب مندوبة "لبنان24"، فقد تسببت الغارة الجوية بتدمير عدد من المحال التجارية وتسببت باندلاع النيران في عشرات المحال والمستودعات الخاصة بالزيوت ودواليب السيارات والمواد الصناعية وقطع السيارات والمقاهي، وحولت المنطقة الى كتلة نارية غطى دخانها المنطقة.
 
Advertisement

وهرعت فرق الدفاع المدني التي وجدت صعوبة في عملية الاطفاء بسبب صعوبة تأمين المياه والآليات الكافية في ظل تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في المنطقة.
 
وتعرضت الأراضي الجنوبية مساء اليوم لسلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت غارات بالطائرات الحربية وقصفًا مدفعيًا، بين الساعة 04:00 والساعة 09:00 مساءً، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق حاروف، عربصاليم، عبا-جبشيت، سيناي، قطنون-رميش، تفاحتا، أطراف ديرميماس، الخيام، طريق الهبارية-شبعا، العباسية، وحانين.
 
كما سجل قصف مدفعي في مناطق الطيبة، عيتا الشعب، ووادي حانين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:53 | 2024-10-22
15:33 | 2024-10-22
15:29 | 2024-10-22
15:27 | 2024-10-22
15:19 | 2024-10-22
15:05 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24