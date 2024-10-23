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لبنان

تحطمت قرب الحدود السورية اللبنانية... هذه حقيقة صورة الهليكوبتر الإسرائيلية

Lebanon 24
23-10-2024 | 03:40
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شارك مستخدمون لمواقع التواصل صورة لطائرة مروحية (هليكوبتر) إسرائيلية تحطمت في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة في أيلول 2024 مصحوبة بوصف مضلل يزعم أن الصورة تعرض تحطم طائرة هليكوبتر إسرائيلية على الحدود بين سوريا ولبنان في تشرين الاول 2024.
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وجاء في الوصف المصاحب للصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي "‏تحطم مروحية إسرائيلية على حدود سوريا ولبنان".


إلا أن الفيديو يعرض طائرة هليكوبتر إسرائيلية تحطمت في غزة في أيلول 2024.

وذكر الجيش الإسرائيلي يوم 11 أيلول 2024 أن طائرة هليكوبتر من طراز يانشوف تحطمت أثناء هبوطها في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة خلال عملية إجلاء جندي مصاب.

وأضاف أن تحقيقا مبدئيا في الحادث يشير إلى أن تحطم الطائرة ليس بسبب نيران معادية وأن الحادث ما زال قيد التحقيق.

وأرفق صورا ومقطع فيديو لموقع تحطم الطائرة في وقت لاحق من نفس اليوم خلال زيارة قائد القوات الجوية الإسرائيلية ميجور جنرال، تومر بار، لموقع الحادث. (الحرة)

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