تحطمت قرب الحدود السورية اللبنانية... هذه حقيقة صورة الهليكوبتر الإسرائيلية

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وجاء في الوصف المصاحب للصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي "‏تحطم مروحية إسرائيلية على حدود سوريا ولبنان".إلا أن الفيديو يعرض طائرة هليكوبتر إسرائيلية تحطمت في غزة في أيلول 2024.وذكر الجيش الإسرائيلي يوم 11 أيلول 2024 أن طائرة هليكوبتر من طراز يانشوف تحطمت أثناء هبوطها في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة خلال عملية إجلاء جندي مصاب.وأضاف أن تحقيقا مبدئيا في الحادث يشير إلى أن تحطم الطائرة ليس بسبب نيران معادية وأن الحادث ما زال قيد التحقيق.وأرفق صورا ومقطع فيديو لموقع تحطم الطائرة في وقت لاحق من نفس اليوم خلال زيارة قائد القوات الجوية الإسرائيلية ميجور جنرال، تومر بار، لموقع الحادث. (الحرة)