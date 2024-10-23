"تحوّل إلى رماد بثوان".. ما نوع الصاروخ الذي استخدمته إسرائيل في قصف مبنى في بيروت؟

Advertisement

ذكر موقع "الحرة" أنّ "بناء كاملا في منطقة الشياح تحوّل إلى كومة رماد ما ان ضربه صاروخ إسرائيليّ، ووثقت عدسات الكاميرا مشهدا صادما كان لافتا فيه أن عملية الانهيار حصلت في غضون ثوان".وبعد الحديث مع خبراء عسكريين تبيّن أن الصاروخ الذي دمر بناء الشياح من نوع "SPICE 2000".وصاروخ "سبيس 2000" من إنتاج شركة "رافائيل" الإسرائيلية، وهو واحد من عائلة قنابل ذكية أوسع تشمل "سبيس 1000 وسبيس 250".ويورد موقع الشركة الإسرائيلية أنه نظام توجيه متطور للقنابل العامة والاختراقية من فئة 2000 رطل، ويتيح تحويل هذه القنابل إلى أسلحة دقيقة التوجيه قادرة على ضرب الأهداف بدقة عالية وفي بيئات معقدة ومحرومة من نظام "GPS".من خصائص "سبيس 2000" التي تستعرضها "رافائيل" أنه يتمتع باستقلالية تامة، أي من منطلق العمل بآلية "أطلق وانسَ"، حيث يقوم باستهداف الأهداف بشكل مستقل تماما بعد الإطلاق.ويصل مداه التكتيكي إلى 60 كيلومترا، وتعتمد عملية توجيهه على خوارزمية مطابقة المشاهد المتقدمة "EO Seeker" لضمان إصابة الأهداف بدقة.ويمكن تجهيزه برؤوس حربية من نوع التفجير المتشظي أو الاختراقية، مما يجعله مناسبا للعديد من الأهداف، بحسب الشركة الإسرائيلية المصنعة له.ويمكن التخطيط لمهام "سبيس 2000" إما على الأرض أو في الجو، حيث يتم تحميل البيانات الخاصة بالهدف المراد ضربه في قنبلة قبل إقلاع الطائرة التي تحمله.وتقول شركته المصنعة إن دقة إصابته تصل إلى 3 أمتار، ويتميز بقدرة على ضبط زاوية ومسار الهجوم، لكي تتناسب مع الهدف وظروف المعركة.ومنذ بداية الحرب في غزة وثقت كاميرات الوكالات العالمية مشاهدا لانهيار مبان تشابه إلى حد قريب ما حصل في الشياح في بيروت.ويوضح الخبير العسكري ناجي ملاعب أن القنبلة الذكية التي ضربت بناء الشياح "سبيس 2000" تقوم آلية انفجارها على الهدم والانهيار من الداخل.ويشرح بمعنى آخر أن الصاروخ يعمل على تفريغ الهواء من محيط البناء المستهدف، ويجعله ينهار بثوانٍ من الداخل ودون أن تتناثر الشظايا إلى الخارج.وهذا النوع من الصواريخ يضرب كعب المبنى من الأسفل، ولديه قدرة ارتداداية تفجيرية كبيرة تصل إلى حد قوة زلزالية، بحسب ملاعب.ويشير إلى أنها "مجنحة حتى يتم التحكم بها عند عملية الإطلاق، ولكي تبقى موجهة إلى أن تصل إلى الهدف". (الحرة)