قالت مفوضية شؤون اللاجئين الـ"UNHCR" إن مساعدات النازحين اللبنانيين والسوريين خلال الحرب الحالية بين لبنان وإسرائيل، مستمرة ولم تتوقف، مشيرة إلى أنه يتم توزيع مساعدات نقدية إلى جانب حصص غذائية ومستلزمات النظافة، ووسائل خاصة بالنوم من بطانيات وغيرها على لاجئين لبنانيين وسوريين وآخرين من جنسيات أخرى مختلفة.

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وأوضحت المفوضية أن هناك حالياً 1067 ملجأ جماعياً تم تخصيصهم من قبل الحكومة اللبنانية ويستضيف أكثر من 190698 نازحا داخليا، فيما وصل 885 ملجأ بالفعل إلى حدود الطاقة القصوى.

كذلك، تقول تقديرات المفوضية إن ما لا يقل عن 340 ألف نازح سوري، كانوا يقيمون في المناطق الأكثر تضرراً من الأعمال العدائية.

وفقا للأرقام، فقد وزعت الـ"UNHCR" أكثر من 149865 مادة من مراتب وبطانيات وأدوات مطبخ ومصابيح شمسية على 83590 شخصا (معظمهم لبنانيون) منذ 23 أيلول الماضي.

كذلك، ومنذ تشرين الأول 2023، تم توزيع أكثر من 295580 من مواد الإغاثة الأساسية على 138645 نازحا من السوريين واللبنانيين وآخرين.

أيضا، تلقى أكثر من 268,650 فردا لبنانيا ولاجئا مساعدات نقدية من المفوضية منذ 23 أيلول، (النقد مقابل المأوى، والمساعدات النقدية متعددة الأغراض، والمساعدات النقدية الطارئة)، وفق ما تقول المفوضية. (بلينكس - blinx)