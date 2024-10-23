حول القرار "1701" ومؤتمر باريس.. أبي رميا يتحدث عن رسالة دعم للشعب والجيش اللبناني

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تابع أبي رميا في حديث له عبر الـ "mtv": "نأمل أن نصل إلى صحوة سياسية تعطي الثقة إلى الدول الصديقة كي تقف إلى جانبنا وهوكشتاين طلب تطبيق القرار 1701"، مشراً إلى أنّه "كان هناك حديث بالعمق حول آليات تنفيذه ووفق أي روزنامة".وعن القرار 1701، أوضح أنّه"لا يزال عند الإسرائيليين وإذا كانوا جادّين فعلاً بتطبيق القرار 1701".وحول مؤتمر باريس الذي سيعقد غداً، إعتبر أبي رميا أنّه "رسالة دعم للشعب اللبناني والهدف الأول منه إنساني بالإضافة الى دعم الجيش وإشراكه باليوم التالي للحرب"، متابعاً أنّه "سيشهد على هامشه مباحثات بين الدول حول جهود وقف إطلاق النار في لبنان ولا أتوقع على هذا المستوى أي أمر جدّي".واشار إلى أنّ "حضور وزير الأشغال علي حمية في مؤتمر باريس مهم جداً وجاء بناء لطلب فرنسي مباشر". (mtv)