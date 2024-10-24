البيسري عرض وسفير مصر للتطورات على الساحة اللبنانية

Advertisement

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفير مصر في بيروت علاء موسى، حيث جرى البحث في التطورات على الساحة اللبنانية لاسيما الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهر على المدنيين والأضرار الناجمة عنها.