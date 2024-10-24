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لبنان

البيسري عرض وسفير مصر للتطورات على الساحة اللبنانية

Lebanon 24
24-10-2024 | 05:57
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التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفير مصر في بيروت علاء موسى، حيث جرى البحث في التطورات على الساحة اللبنانية لاسيما الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهر على المدنيين والأضرار الناجمة عنها.     
 
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