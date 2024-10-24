تقريرٌ يتحدّث عن معركة يُحضّر لها "حزب الله"





وتكشف معطيات الميدان أن "حزب الله" بدأ يستجمع قواه وينفذ هجمات برية عبر قواته التي تلتحم مع الجيش الإسرائيلي في القرى الحدودية ويُهاجم بالمسيّرات قاعدة اللواء غولاني في بنيامينا وتبلغ إحدى مسيراته منزل بنيامين نتنياهو في قيسارية ويُسقط المزيد من مسيرات هيرميس.

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وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "هذه المعطيات تشير إلى أن الحزب يواصل الحصول على الذخيرة عبر طرق التهريب مع سوريا".



ويقول خبراء إنه إذا جمعنا المعطيات الميدانية وحديث "وول ستريت جورنال" أن الحزب لا يزال قادرا على تعويض مخزونه من الذخيرة عبر سوريا، فهذا يعني أن حزب الله "يحضّر لمعركة استنزاف طويلة الأمد".



ويشيرون إلى أن حزب الله يبدو أنه "يراهن، إضافة إلى عامل الوقت، على استعطاف اللبنانيين".



وفي هذا الصدد، قال الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة إن معطيات العشرة أيام الأخيرة كشفت "أن حزب الله قادر على إطلاق صواريخ بكثافة"، مضيفا: "هذه الصواريخ تميّزت عن كل المرحلة السابقة بأن هناك نسبة عالية منها قد بلغت مدى أطول بكثير". ذكرموقع "سكاي نيوز" أنّ تقارير صحافية غربية تُشير إلى أن حزب الله بدأ باستجماع قواه بعد سلسلة الضربات الإسرائيلية القاسية التي استهدفت قيادته السياسية والعسكرية وبنيته التحتية.وتكشف معطيات الميدان أن "حزب الله" بدأ يستجمع قواه وينفذ هجمات برية عبر قواته التي تلتحم مع الجيش الإسرائيلي في القرى الحدودية ويُهاجم بالمسيّرات قاعدة اللواء غولاني في بنيامينا وتبلغ إحدى مسيراته منزل بنيامين نتنياهو في قيسارية ويُسقط المزيد من مسيرات هيرميس.وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "هذه المعطيات تشير إلى أن الحزب يواصل الحصول على الذخيرة عبر طرق التهريب مع سوريا".ويقول خبراء إنه إذا جمعنا المعطيات الميدانية وحديث "وول ستريت جورنال" أن الحزب لا يزال قادرا على تعويض مخزونه من الذخيرة عبر سوريا، فهذا يعني أن حزب الله "يحضّر لمعركة استنزاف طويلة الأمد".ويشيرون إلى أن حزب الله يبدو أنه "يراهن، إضافة إلى عامل الوقت، على استعطاف اللبنانيين".وفي هذا الصدد، قال الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة إن معطيات العشرة أيام الأخيرة كشفت "أن حزب الله قادر على إطلاق صواريخ بكثافة"، مضيفا: "هذه الصواريخ تميّزت عن كل المرحلة السابقة بأن هناك نسبة عالية منها قد بلغت مدى أطول بكثير".

وتابع: "اليوم نرى قصفا تقريبا شبه يومي لمحيط تل أبيب، ونرى كذلك نسبة أعلى من استخدام الصواريخ الدقيقة والصواريخ الباليستية. هذا يدلّ أن هناك ربما مخازن أسلحة لحزب الله لم تكن مستخدمة في المرحلة السابقة".

وقال: "ربما أصبح الحرس الثوري الإيراني موجود في لبنان على مستوى قيادة المعارك، وبالتالي ما كان غير مسموح استخدامه من قبل حزب الله، أصبح اليوم قيد الاستخدام من قبل القيادة الجديدة، التي نستنتج أنها ربما قيادة إيرانية". (سكاي نيوز)