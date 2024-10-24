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لبنان

إرتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في بلدة الخضر... إليكم آخر المعلومات

Lebanon 24
24-10-2024 | 08:20
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في حصيلة نهائيّة للغارة الإسرائيليّة على بلدة الخضر في قضاء بعلبك، أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد 7 أشخاص وإصابة 14 بجروحٍ.
 
 
 
 
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