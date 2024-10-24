بنداء "لبيك يا ‏نصر الله"... حزب الله يقصف حيفا

أعلن حزب الله في بيان أنه "في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك ‏‏يا نصر الله"، قصف عند الساعة 11:30 من صباح يوم الخميس 24-10-‏‏‌‏2024، قاعدة نشريم جنوب شرق مدينة حيفا بصواريخ نوعية". ‏ Advertisement

كمت شنّ حزب الله بعد ظهر اليوم الخميس 24-10-‌‏2024، ‏هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ثكنة راموت نفتالي واصابت أهدافها بدقة.

كذلك استهدف "الحزب" وفق بيان له عند الساعة 04:45 من بعد ظهر اليوم، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية.