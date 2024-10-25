نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان أدانت العدوان الاسرائيلي على الطواقم الإعلامية في حاصبيا

صدر عن نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان البيان التالي:

Advertisement

أدانت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان العدوان الاسرائيلي على الطواقم الإعلامية في حاصبيا الذي ادى الى استشهاد وجرح عدد من الزملاء.ان هذا الإستهداف جريمة حرب تخرق كل القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي الصحافيين خلال الحروب، تضاف الى سجل العدو الاسود الطويل من القتل الممنهج للكلمة والصورة بهدف إخفاء جرائمه بحق لبنان وشعبه.وفيما تمر كل هذه الجرائم من دون محاسبة، فإن بيانات الشجب والإدانة لم تعد تكفي من دون تحرك المجتمع الدولي لحماية الصحافيين أثناء تأدية واجبهم.وكما لم ينجح العدو الاسرائيلي يوما في اسكات الإعلام اللبناني عن توثيق جرائمه، لن تتوانى الطواقم الاعلامية اليوم عن القيام برسالتها في نقل حقيقة هذا العدو وإجرامه المتمادي.