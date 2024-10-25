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لبنان

نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان أدانت العدوان الاسرائيلي على الطواقم الإعلامية في حاصبيا

Lebanon 24
25-10-2024 | 06:20
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صدر عن نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان البيان التالي:
 
 
أدانت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان العدوان الاسرائيلي على الطواقم الإعلامية في حاصبيا الذي ادى الى استشهاد وجرح عدد من الزملاء.
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ان هذا الإستهداف جريمة حرب تخرق كل القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي الصحافيين خلال الحروب، تضاف الى سجل العدو الاسود الطويل من القتل الممنهج للكلمة والصورة بهدف إخفاء جرائمه بحق لبنان وشعبه.

وفيما تمر كل هذه الجرائم من دون محاسبة، فإن بيانات الشجب والإدانة  لم تعد تكفي من دون تحرك المجتمع الدولي لحماية الصحافيين أثناء تأدية واجبهم.

 وكما لم ينجح العدو الاسرائيلي يوما في اسكات الإعلام اللبناني عن توثيق جرائمه، لن تتوانى الطواقم الاعلامية اليوم عن القيام برسالتها في نقل حقيقة هذا العدو وإجرامه المتمادي.
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