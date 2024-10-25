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لبنان

بو حبيب التقى نائب وزير الخارجية الاميركية والبحث تناول مساعدات الولايات المتحدة للبنان

Lebanon 24
25-10-2024 | 09:40
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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب نائب وزير الخارجية الاميركي المسؤول عن الادارة والموارد السيد ريتشارد فيرما في مقر السفارة اللبنانية في باريس، وتم البحث بالخطوات اللاحقة بشأن المساعدات الاميركية التي تم التعهد بتقديمها الى لبنان خلال مؤتمر باريس ٢٠٢٤، وبما يمكن للولايات المتحدة الاميركية ان تقدمه للبنان لتأمين تلبية الحاجات الطارئة والأساسية. 
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كما تباحثا في سبل الوصول الى حل نهائي ومستدام للازمة في لبنان، وفي الشروط الواجب توافرها لتأمين التنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١ وإنتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وأكد الجانب الاميركي التزام بلاده بالتعاون مع شركاء لبنان لتأمين إستمرار الدعم للحكومة والمؤسسات اللبنانية. وتم التطرق الى تداعيات النزوح على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، والى ضرورة انهاء الشغور الرئاسي.
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