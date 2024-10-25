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لبنان

في البقاع.. طائرة إسرائيلية تستهدف "شاحنة للخُضار"!

Lebanon 24
25-10-2024 | 11:14
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، شاحنة "بيك آب" في بلدة قصرنبا البقاعية - شرق لبنان.
 
وذكرت المعلومات أن الشاحنة المُستهدفة مُخصصة لنقل الخضار.
 
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