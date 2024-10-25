22
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في البقاع.. طائرة إسرائيلية تستهدف "شاحنة للخُضار"!
Lebanon 24
25-10-2024
|
11:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، شاحنة "بيك آب" في بلدة قصرنبا البقاعية - شرق لبنان.
وذكرت المعلومات أن الشاحنة المُستهدفة مُخصصة لنقل الخضار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف البقاع - شرق لبنان
Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف البقاع - شرق لبنان
25/10/2024 20:48:11
25/10/2024 20:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة على جبل ابو راشد في البقاع الغربي
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة على جبل ابو راشد في البقاع الغربي
25/10/2024 20:48:11
25/10/2024 20:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف لبايا في البقاع الغربي من دون الابلاغ عن إصابات
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف لبايا في البقاع الغربي من دون الابلاغ عن إصابات
25/10/2024 20:48:11
25/10/2024 20:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان إسرائيليتان على يحمر في البقاع الغربي وسقوط إصابات
Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان إسرائيليتان على يحمر في البقاع الغربي وسقوط إصابات
25/10/2024 20:48:11
25/10/2024 20:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
البقاع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
Lebanon 24
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
00:15 | 2024-10-25
25/10/2024 12:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في تصريح ناري: نجسين طول عمركم!
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في تصريح ناري: نجسين طول عمركم!
16:09 | 2024-10-24
24/10/2024 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
14:06 | 2024-10-24
24/10/2024 02:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
07:00 | 2024-10-25
25/10/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
08:38 | 2024-10-25
25/10/2024 08:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:07 | 2024-10-25
ميقاتي التقى نظيره الإيرلندي: الشكر لإيرلندا على وقوفها إلى جانب لبنان
13:42 | 2024-10-25
مطر تعليقاً على حادثة حاصبيا: قتلتهم إسرائيل عمداً وترصداً
13:27 | 2024-10-25
ماذا يعني إدراج لبنان على "القائمة الرمادية"؟ معلومات مهمة
13:20 | 2024-10-25
ميقاتي: إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" خطوة متوقعة وطبقنا تدابير على القطاع المالي
13:15 | 2024-10-25
تقرير لجنة الطوارىء الـ 28: 125 غارة و41 شهيداً خلال 24 ساعة
13:02 | 2024-10-25
عملية فرار سجناء في بيروت.. هذه أسماؤهم
فيديو
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
00:10 | 2024-10-24
25/10/2024 20:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
25/10/2024 20:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
25/10/2024 20:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24