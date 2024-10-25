في البقاع.. طائرة إسرائيلية تستهدف "شاحنة للخُضار"!

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، شاحنة "بيك آب" في بلدة قصرنبا البقاعية - شرق لبنان.

وذكرت المعلومات أن الشاحنة المُستهدفة مُخصصة لنقل الخضار.