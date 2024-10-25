"الخارجية" تدين الهجوم على مقر شركة "توساش" في أنقرة

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بـ"أشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا".



وأكدت في بيان "تضامن لبنان ووقوفه بجانب الجمهورية التركية"، مستنكرة "كل أشكال العنف والإرهاب"، كما عزت أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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