"الخارجية" دانت الهجوم الإسرائيلي على إيران: تهديد خطير للأمن والسلم

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دانت وزارة الخارجية الهجوم الجوي الذي شنته اسرائيل فجر اليوم على مواقع متعددة داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية.واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أن "هذه الهجمات تشكّل انتهاكاً لسيادة ايران، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي".وأضافت أن "لبنان يدعو مجدداً المؤسسات الدولية المعنية، لا سيما مجلس الامن الدولي، لتحمل مسؤولياتها في وضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي في كافة انحاء المنطقة، بما في ذلك العدوان المتمادي على لبنان".