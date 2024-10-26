العدوان الاسرائيلي مستمرّ.. اليكم آخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان

يواصل العدو الاسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه على القرى والبلدات في جنوب لبنان.











كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة بافليه.

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كذلك، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي اليوم منزلاً في بلدة الخربة (البيسارية) والمعلومات النهائية تشير إلى سقوط شهيد. وأفادت مندوبة "لبنان 24"، بان العدو الاسرائيلي اغار على بلدة المجادل.كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة بافليه.كذلك، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي اليوم منزلاً في بلدة الخربة (البيسارية) والمعلومات النهائية تشير إلى سقوط شهيد.

وفي ما يلي، الاعتداءات التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بين الساعة 11:00 والساعة 03:00 بعد الظهر:



الغارات من الطيران الحربي:

- البازورية

- ياطر

- زبقين

- طيردبا

- كفردونين

- تفاحتا

- الشهابية

- زوطر الشرقية

- الخربة(قضاء الزهراني)

- انصار

- المحمودية

- العيشية

- كفرجوز

- المجادل

- بافليه

- العباسية

- الجرمق



الغارات من الطيران المسيّر:

- قانا