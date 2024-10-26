بالفيديو.. هذا ما فعله صحافيّ إسرائيلي في جنوب لبنان!

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وفي المقطع الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر مراسل القناة 12 رفقة جنود إسرائيليين، وقال له أحدهم، وهو يشير إلى جهاز بيده خاص بتفجير المباني: "تبقى لنا مهمة واحدة أخيرة.. يوجد هنا مبنى، ذلك الرمادي".وأضاف الجندي أن المبنى له إطلالة على بلدتي "دوفيف وميرون.. ومن هنا يطلقون النار".ورد الصحفي على الجندي بالقول: "من هذا المكان، من هذا المكان". هنا، قال له الجندي وهو يمسك بالجهاز الخاص بتفجير المباني: "ستقوم بالضغط هنا ولن يتم إطلاق النار مجددا من هناك".وبعد أن أمسك الصحفي بالجهاز تم العد من 4 إلى 1 وقام بالضغط على فتحة التفجير، ليظهر المبنى والدخان يتصاعد منه بعد أن تم تفجيره.وزعم الصحفي أن البيت الذي تم تفجيره في جنوب لبنان يحتوي على مخزن للأسلحة وله إطلالة على إسرائيل، وقال: "تم تدميره، تهديد آخر تم تحييده ضد دولة إسرائيل".