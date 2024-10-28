زيارة لافتة لكلمينصو... جنبلاط "يعدّل" موقفه

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لاحظ العديد من المتابعين التغيير الواضح في لهجة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتحديداً في موضوع دعمه للمقاومة، معتبرين ان الخسائر التي مني بها حزب الله لا سيما لناحية قيادات الصف الاول دفعت بجنبلاط الى تعديل نظرته في ما يتعلق بمستقبل الحزب.ولفت المتابعون الى ان الدليل الاكبر على التعديل في الموقف الجنبلاطي تمثل في الزيارة التي قامت بها السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون الى كليمنصو بعد غياب لاشهر.