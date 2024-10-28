حركة "أمل" شيّعت شهداء بلدة برج الشمالي

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شيّعت حركة" أمل" شهداء بلدة برج الشمالي الذين سقطوا جراء غارة اسرائيلية معادية بالأمس وهم: صبحي موسى شبلي، حسن صبحي شبلي و أحمد محمود مراد.وشارك النائب علي خريس في التشييع، حيث أكّد على "الثبات كما علمنا الإمام موسى الصدر"، مشدداً على "التمسك بالأرض وحفظ الكرامة مهما كلفنا من تضحيات، موجهاً التحية لكل الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن لبنان والجنوب"، قائلاً: "هذه الارض أرضنا وهذا الوطن وطننا ولن نتخلى عنه".بعدها أمّ المصلين على الجثامين الشيخ ربيع قبيسي، ثم ووري الشهداء في الثرى. (الوكالة الوطنية للإعلام)