للقطاع العام... خبر مهمّ جدّاً عن الرواتب والزيادات الإضافيّة

أعلنت وزارة المالية انها أنجزت إعداد كافة الإجراءات المتعلقة بملف تحويل الرواتب والمعاشات والزيادات الإضافية المقرّة للعاملين في القطاع العام، من عاملين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وللأسلاك العسكرية كافة، وإحالته إلى مصرف لبنان الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى حسابات المعنيين عبر المصارف الخاصة.

Advertisement