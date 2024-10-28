Advertisement

لبنان

للقطاع العام... خبر مهمّ جدّاً عن الرواتب والزيادات الإضافيّة

Lebanon 24
28-10-2024 | 06:59
A-
A+
Doc-P-1269588-638657173893247110.jpg
Doc-P-1269588-638657173893247110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة المالية انها أنجزت إعداد كافة الإجراءات المتعلقة بملف تحويل الرواتب والمعاشات والزيادات الإضافية المقرّة للعاملين في القطاع العام، من عاملين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وللأسلاك العسكرية كافة، وإحالته إلى مصرف لبنان الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى حسابات المعنيين عبر المصارف الخاصة.
Advertisement
 
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:43 | 2024-10-28
08:42 | 2024-10-28
08:34 | 2024-10-28
08:30 | 2024-10-28
08:26 | 2024-10-28
08:19 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24