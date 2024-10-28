دبوسي استقبل دندشلي وناقشا تعزيز مكانة لبنان الاستثمارية في شرق المتوسط

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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، نائب رئيس غرفة صيدا المهندس عمر دندشلي.تم خلال اللقاء استعراض رؤية غرفة طرابلس الكبرى لتعزيز مكانة لبنان الاستثمارية في شرق المتوسط ودور الغرفة المحوري في الاقتصاد الوطني.تخللت الزيارة جولة على مشاريع الغرفة، حيث عبر المهندس دندشلي عن إعجابه بالمشاريع الطموحة التي تسهم في تنشيط الاقتصاد في الشمال ولبنان ككل، إلى جانب الكفاءة العالية لمختبرات الجودة والأنشطة التدريبية التي تدعمها الغرفة.وأكد دندشلي "أهمية التعاون بين غرفتي صيدا وطرابلس لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني". (الوكالة الوطنية للإعلام)