خير استقبل الملحق العسكري المصري

Advertisement

استقبل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في مكتبه، الملحق العسكري المصري الجديد في لبنان العميد عمرو عبد الكريم عيد محمد، في زيارة تعارف قدم خلالها درعا للواء خير عربون صداقة وتقدير، وبحثا في اخر التطورات في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الاخوية بين جمهورية مصر العربية ولبنان.واكدا "ضرورة التواصل والتعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين"، وفق بيان عن مكتب اللواء خير. (الوكالة الوطنية للإعلام)