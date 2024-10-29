كلّاس: بعلبك وصور تناديان التاريخ بعد ان تغيَّب العالم ونام الضمير عن الحق

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استغرب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس في بيان، "الصمت العالمي حيال عمليات القتل الإبادي الذي يتعرض له لبنان".ودان "عمليات اغتيال الإنسانية والحضارة والمدن التاريخية"، ودعا الى "رفع صرخة الى المنظمة العالمية للاونيسكو لتكون شاهدة على تدمير المدن الشهيدة ووقف الحرب التدميرية التي يتعرض لها لبنان".وختم: "بعلبك مدينة الشمس، وصور ملكة البحار تناديان التاريخ، بعد ان تغيَّب العالم ونام الضمير عن الحق".