بالفيديو.. شاهدوا لحظة إسقاط "حزب الله" لمسيّرة إسرائيلية

أعلن حزب الله اليوم إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز ٩٠٠ - كوخاف"، ولم يصدر الإسرائيليون أي تعليق، فعمد الحزب قيل قليل الى بث مشاهد للحظة استهدافها بصاروخ أرض - جو واسقاطها في أجواء الجنوب.
حزب الله بدأ يمارس أكثر لعبة الصورة. pic.twitter.com/8T41MWbot8
— Khalil Nasrallah (@khalilnasrallah) October 29, 2024
أعلن حزب الله اليوم إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز ٩٠٠ - كوخاف"، ولم يصدر الإسرائيليون أي تعليق، فعمد الحزب قيل قليل الى بث مشاهد للحظة استهدافها بصاروخ أرض - جو واسقاطها في أجواء الجنوب.
حزب الله بدأ يمارس أكثر لعبة الصورة. pic.twitter.com/8T41MWbot8