بالفيديو.. شاهدوا لحظة إسقاط "حزب الله" لمسيّرة إسرائيلية

أعلن حزب الله اليوم إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز ٩٠٠ - كوخاف"، ولم يصدر الإسرائيليون أي تعليق، فعمد الحزب قيل قليل الى بث مشاهد للحظة استهدافها بصاروخ أرض - جو واسقاطها في أجواء الجنوب.



حزب الله بدأ يمارس أكثر لعبة الصورة. pic.twitter.com/8T41MWbot8 — Khalil Nasrallah (@khalilnasrallah) October 29, 2024

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وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق أن وحدات الدّفاع الجوّي أسقطت عند السّاعة 01:00 من بعد ظهر اليوم ‏الثّلثاء، مسيّرة "هرمز 900" فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض- جو؛ وشوهدت ‏تحترق.