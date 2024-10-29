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لبنان

بالفيديو.. شاهدوا لحظة إسقاط "حزب الله" لمسيّرة إسرائيلية

Lebanon 24
29-10-2024 | 16:17
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نشر الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد من عملية إسقاط  طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع "هرمز 900 - كوخاف" في الأجواء الجنوبية.
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لبنان

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