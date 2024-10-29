Advertisement

لبنان

جبّور: سلاح "حزب الله" لم يستطع حماية لبنان

Lebanon 24
29-10-2024 | 16:47
A-
A+

Doc-P-1270402-638658378430660547.jpg
Doc-P-1270402-638658378430660547.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلن عضو تكتل لبنان القويّ النائب جيمي جبّور مساء اليوم الثلاثاء أنّ "سلاح "حزب الله" لم يستطع حماية لبنان وفي مرحلة ما كان هذا السلاح نقطة قوّة للدفاع عن البلد ونريد أن يحمينا الجيش دائماً". (MTV)
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
البيسري التقى وفدًا من تكتل "لبنان القوي"
lebanon 24
30/10/2024 01:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي": لتعزيز التضامن الداخلي بين اللبنانيين لمواجهة التحديات
lebanon 24
30/10/2024 01:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
احمد الخير بعد لقاء "الاعتدال" و"لبنان القوي": لتعزيز التضامن الوطني بالتوافق الرئاسي
lebanon 24
30/10/2024 01:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك مرتقب.. هذا ما أعلنه تكتل "لبنان القوي" اليوم
lebanon 24
30/10/2024 01:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24

جيمي جبور

لبنان القوي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2024-10-29
17:54 | 2024-10-29
17:50 | 2024-10-29
17:44 | 2024-10-29
17:41 | 2024-10-29
17:19 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24