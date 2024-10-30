أضرار جسيمة في الغارة على الدوير ليلا... وتدمير 3 منازل

أدى العدوان الجوي الذي تعرضت له بلدة الدوير ليلا، الى تدمير 3 منازل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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كما أدت الغارة الى تدمير مبنى مخفر الدرك جزئيا، وهو يضم مركز الشؤون الاجتماعية ومستوصف العمل الاجتماعي، بالاضافة الى تضرر عدد من السيارات العسكرية وسيارات عناصر المخفر التي كانت مركونة في باحته، كذلك تضرر عشرات المنازل والمحال المحيطة بالمكان المستهدف.وتسببت الغارة باقفال الطريق نحو ساحة البلدة، وعملت عناصر من الدفاع المدني اللبناني والاسعاف الصحي في كشافة الرسالة الاسلامية على رفع الردم والركام وفتحها.