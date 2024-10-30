"حزب الله" يعلن استهداف هذه المواقع الإسرائيلية فجراً

أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم للمرة الثانية تجمعاً لقوات العدو الاسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.



كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية أيضاً فجر اليوم، تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية، ثم استهدفوا التجمع نفسه مرة ثانية بصلية صاروخية أيضاً.

Advertisement