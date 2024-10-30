بو حبيب دان في اتصال مع وزير خارجية النمسا الاعتداء على عناصر كتيبة بلاده

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا مساء الامس من وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ بحثا خلاله في الاعتداء الذي تعرضت له عناصر في الكتيبة النمسوية العاملة في "اليونيفيل".ودان الوزير بو حبيب الاعتداء ، وأكد" تمسك لبنان بعملها"، مشددا على "ضرورة عدم التعرض لسلامة وامن عناصرها ومقارها"، مقدرا "مساهمة النمسا في المساعدة على حفظ السلم والامن وتضحياتها في هذا المجال، والدور الذي تضطلع به مع دول أخرى في سبيل التوصل لوقف لإطلاق النار".كما شدد الوزير بوحبيب على "التزام لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".واجرى الوزير بوحبيب اتصالا هاتفيا" اليوم بقائد قوات" اليونيفيل" العاملة في لبنان الجنرال أرولدو لازارو وأبلغه بإدانة لبنان لهذا الاعتداء، وتمسكه بعمل اليونيفيل، والحفاظ على امن وسلامة عناصرها.