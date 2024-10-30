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لبنان

تبلغ من العمر 14 عاماً... العثور على جثة قاصر في عكار

Lebanon 24
30-10-2024 | 05:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه عثر على جثة عائمة على سطح المياه في بحيرة الكواشرة العكارية.

وبعد الكشف على الجثة تبين انها عائدة للقاصر "ن.ن" البالغة من العمر 14 سنة من بلدة الهيشة، وقد حضرت الادلة الجنائية الى المكان .
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فيما باشرت القوى الامنية التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة التي لا تزال مجهولة.
 
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