منخفض جوي غدا يشتد السبت... اليكم حال الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الداخلية خلال النهار ، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر جنوبا، مع حدوث برق ورعد وظهور خلايا رعدية منفردة، تنشط الرياح ويتوقع تشكل السيول على بعض الطرق.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، حتى فجر يوم غد الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا شمال مصر والذي يقترب تدريجيا، ومن المتوقع أن يشتد تأثيره على لبنان اعتبارا من بعد ظهر يوم السبت حيث تشتد غزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية، وسيول على بعض الطرق مع رياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، يتوقع هطول أمطار متفرقة وموحلة اعتبارا من المساء بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، و يتكون الضباب على المرتفعات ليلا وتنشط الرياح شمال البلاد.الخميس:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الداخلية خلال النهار ، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر جنوبا، مع حدوث برق ورعد وظهور خلايا رعدية منفردة، تنشط الرياح ويتوقع تشكل السيول على بعض الطرق.الجمعة:غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع احتمال حدوث برق ورعد، تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ال 60كلم/س بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.السبت:غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي والملموس، يتحول الطقس الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تشتد غزارتها اعتبارا بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة، تتشكل السيول على الطرق مع حدوث انجرافات بالتربة في بعض المناطق خلال الليل.-الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة ، في الداخل من 7 إلى 25 درجة.-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س، تنشط ليلا لتلامس ال 35 كم/س في المناطق الشمالية.-الانقشاع: جيد الى متوسط.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 55 %.-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 5,54-ساعة غروب الشمس: 16,49