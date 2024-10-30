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لبنان

إيران: سنسهم في مرحلة الإعمار وإعادة البناء في لبنان

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:14
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استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، اليوم مساعد وزير الخارجية الإيرانية محمد رضا شيباني، حيث تناول اللقاء الشؤون الراهنة في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان، إضافةً إلى أوضاع النازحين وسبل إغاثتهم.
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وأشاد شيباني بدور المجلس الإسلامي الشيعي في دعم الجهود الإنسانية، مؤكداً على وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب لبنان في مختلف المجالات.
 
وأعرب المسؤول الإيراني عن تقديره للتضحيات التي يقدمها الشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن إيران ستواصل تقديم الدعم، وستسهم في مرحلة الإعمار وإعادة البناء، تماماً كما فعلت في الأوقات السابقة.





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