بعد التهديد الإسرائيليّ... نداء عاجل إلى سكان مدينة بعلبك

كتب محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر عبر حسابه على منصة "إكس":

"الى أهلنا في بعلبك الرجاء التوجه الى احدى المناطق التالية:عكار او الشمال عن طريق عيناتا - الأرززحلة عبر الطريق الدوليةعرسال عبر الطريق الدولية".

كما قال خضر للـ"ال بي سي" إنّ "بعض المواطنين توجهوا إلى قلعة بعلبك أدعوهم لإخلائها ومحيطها لأنها لم تعدّ آمنة".