بعد التهديد الإسرائيلي.. حركة نزوح كثيفة تشهدها مدينة بعلبك (فيديو)

محافظ #بعلبك بشير خضر للتلفزيون العربي: نطالب أهالي بعلبك بالمغادرة فورا والتوجه إلى محافظة الشمال ونأمل ألا يستهدف الاحتلال قلعة بعلبك الأثرية الرومانية pic.twitter.com/PXFkJwTUFk — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 30, 2024

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وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان24" عن تلقي غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في زحلة والبقاع اليوم اتصالين وتسجيلًا صوتيًا من الجيش الإسرائيلي، يطلب فيه من مجلس إدارة الغرفة وموظفيها إخلاء المبنى بسبب الخطر.