بعد التهديد الإسرائيلي.. حركة نزوح كثيفة تشهدها مدينة بعلبك (فيديو)

محافظ #بعلبك بشير خضر للتلفزيون العربي: نطالب أهالي بعلبك بالمغادرة فورا والتوجه إلى محافظة الشمال ونأمل ألا يستهدف الاحتلال قلعة بعلبك الأثرية الرومانية pic.twitter.com/PXFkJwTUFk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 30, 2024
محافظ #بعلبك بشير خضر للتلفزيون العربي: نطالب أهالي بعلبك بالمغادرة فورا والتوجه إلى محافظة الشمال ونأمل ألا يستهدف الاحتلال قلعة بعلبك الأثرية الرومانية pic.twitter.com/PXFkJwTUFk
حركة نزوح كثيفة مستمرة في بعلبك#lebanon24https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/h1aW88DnIb
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 30, 2024
حركة نزوح كثيفة مستمرة في بعلبك#lebanon24https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/h1aW88DnIb
حركة نزوح كثيفة من مدينة #بعلبك ومنطقتها باتجاه #الضنية و #بشري#lebanon24https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/MvShHr7HL4
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 30, 2024
حركة نزوح كثيفة من مدينة #بعلبك ومنطقتها باتجاه #الضنية و #بشري#lebanon24https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/MvShHr7HL4