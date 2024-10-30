قائد الجيش التقى سفير جمهورية تشيلي ومفتي حاصبيا

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير جمهورية تشيلي في لبنان Marcos Correa Letelier ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.



كما استقبل مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي يرافقه القاضي الشيخ اسماعيل دلي ورئيس بلدية شبعا محمد صعب، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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