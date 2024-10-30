Advertisement

لبنان

قائد الجيش التقى سفير جمهورية تشيلي ومفتي حاصبيا

Lebanon 24
30-10-2024 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1270858-638659032898268981.png
Doc-P-1270858-638659032898268981.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير جمهورية تشيلي في لبنان Marcos Correa Letelier ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

كما استقبل مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي يرافقه القاضي الشيخ اسماعيل دلي ورئيس بلدية شبعا محمد صعب، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:40 | 2024-10-30
14:39 | 2024-10-30
14:26 | 2024-10-30
14:05 | 2024-10-30
14:00 | 2024-10-30
13:55 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24