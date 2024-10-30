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لبنان

وفد من "اللقاء الديمقراطي" زار "حزب الله".. بحث في جهود الإغاثة والحاجات المطلوبة

Lebanon 24
30-10-2024 | 10:46
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 التقى وفد من كتلة "اللقاء الديمقراطي"، ضم النواب وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، في مجلس النواب ، في إطار حراكه وجولته على مختلف القوى السياسية، أعضاء كتلة "الوفاء للمقاومة" النواب :علي فياض، علي عمّار وحسن فضل الله، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والتطورات الميدانية.
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كما استعرضت الكتلتان موضوع النازحين من أبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وجهود الإغاثة المبذولة والحاجات المطلوبة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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