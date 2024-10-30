وفد من "اللقاء الديمقراطي" زار "حزب الله".. بحث في جهود الإغاثة والحاجات المطلوبة

Advertisement

التقى وفد من كتلة "اللقاء الديمقراطي"، ضم النواب وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، في مجلس النواب ، في إطار حراكه وجولته على مختلف القوى السياسية، أعضاء كتلة "الوفاء للمقاومة" النواب :علي فياض، علي عمّار وحسن فضل الله، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والتطورات الميدانية.كما استعرضت الكتلتان موضوع النازحين من أبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وجهود الإغاثة المبذولة والحاجات المطلوبة. (الوكالة الوطنية للإعلام)