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لبنان

بعد استهداف مفرق معركة.. إليكم الحصيلة الأولية للشهداء والجرحى

Lebanon 24
30-10-2024 | 16:07
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بلغت الحصيلة الأولية للغارة التي استهدفت مفرق معركة بالقرب من مستشفى جبل عامل شهيدان، واحد عشر جريحاً، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. 
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