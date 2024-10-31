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لبنان

مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في القرعون.. وسقوط شهيد

Lebanon 24
31-10-2024 | 01:52
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أفادت مندوبة "لبنان24" أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت دارجة نارية في بلدة القرعون - البقاع الغربي، صباح اليوم، الخميس.
 
وأدّى الإستهداف حسب المعلومات إلى سقوط شهيد.
 
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