مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في القرعون.. وسقوط شهيد

أفادت مندوبة "لبنان24" أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت دارجة نارية في بلدة القرعون - البقاع الغربي، صباح اليوم، الخميس.

وأدّى الإستهداف حسب المعلومات إلى سقوط شهيد.