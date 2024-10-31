تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.. هذا ما جاء فيه

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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات يتعلق بالمنصات الإلكترونية كما وبشأن عدم تبادل معلومات تتعلق بالشبمة او البنى التحينة الالكترونية الخاصة بها مع أي جهة غير حكومة .هذا ما جاء في التعميم: