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لبنان

تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
31-10-2024 | 05:46
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات يتعلق بالمنصات الإلكترونية كما وبشأن عدم تبادل معلومات تتعلق بالشبمة او البنى التحينة الالكترونية الخاصة بها مع أي جهة غير حكومة .
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هذا ما جاء في التعميم:
 
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