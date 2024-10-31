24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دار الفتوى: مراكز الإيواء مسؤولية الدولة
Lebanon 24
31-10-2024
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
محلياً، شدد مجلس المفتين، الذي عقد اجتماعاً برئاسة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان أمس في دار الفتوى على ان «النازحين من الجنوب والبقاع والضاحية هم أهلنا وضيوفنا، وعلى الدولة مسؤولية تجاههم بتأمين مزيد من مراكز الإيواء، وخصوصا ان النزوح يزداد يوما بعد يوم، مما يضاعف نسبة التعرض للأملاك الخاصة وتفاقم الخلافات وهذا ينبغي معالجته في اسرع وقت ، حتى لا نقع في المحظور.
Advertisement
ورأى ان «الاستمرار بالفراغ في سدة رئاسة الجمهورية يخشى من أن يؤدي الى استهداف لبنان وتدميره وضياعه واستحداث وصاية عليه، مما يستوجب الإسراع في انتخاب رئيس جامع وعدم ربطه باي استحقاق آخر لان وجود الرئيس وتشكيل حكومة فاعلة هما الأساس في مواجهة كل الأخطار المحدقة بلبنان وشعبه ومؤسساته»، واعلن تأييده «البيان الصادر عن مفتي الجمهورية برفضه إحداث أي خلل في التوازنات بالمواقع المدنية والعسكرية والقضائية في سائر مؤسسات الدولة»، وحذر من ان «يكون هذا الأمر شرارة أزمة جديدة تضاف الى الأزمات المتراكمة في لبنان وعلى الجهات المعنية ان تراعي التوازن بين المكونات اللبنانية كافة بالعدل والمساواة في الحقوق والواجبات».
ونوه مجلس المفتين بـ»مبادرة الأشقاء العرب وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة للبنان، بالمسارعة الى مساعدة الشعب اللبناني ودعمه، من خلال ثقتهم بمؤسسات الدولة وسعيهم الدائم لوقف حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على لبنان وشعبه».
من جهته اعتبر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى أن العدوان الصهيوني على لبنان، وما يرتكبه من مجازر بحق المدنيين، هو جريمة ضد الانسانية، ورأى المجلس على المستوى الوطني أن الاولوية اليوم هي لوقف العدوان على لبنان، مشيداً الوقفة الوطنية في المناطق التي لجأ إليها النازحون وبتعاون المواطنين مؤكداً إلى هذا النزوح مؤقت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المعلومات... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عاريا" اليوم
Lebanon 24
آخر المعلومات... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عاريا" اليوم
09:03 | 2024-10-31
31/10/2024 09:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وقف إطلاق النار في لبنان... هذا ما قاله نتنياهو أمام هوكشتاين
Lebanon 24
عن وقف إطلاق النار في لبنان... هذا ما قاله نتنياهو أمام هوكشتاين
10:02 | 2024-10-31
31/10/2024 10:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقاء هوكشتاين بنتنياهو.. ماذا كشفت مصادر عن وقف إطلاق النار في لبنان؟
Lebanon 24
بعد لقاء هوكشتاين بنتنياهو.. ماذا كشفت مصادر عن وقف إطلاق النار في لبنان؟
10:29 | 2024-10-31
31/10/2024 10:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
من مصرف لبنان... خبر سارّ لهؤلاء
Lebanon 24
من مصرف لبنان... خبر سارّ لهؤلاء
10:48 | 2024-10-31
31/10/2024 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون ناصيف زيتون.. الإطلالة الأولى لدانييلا رحمة في مناسبة رسمية خلال تواجدها في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
من دون ناصيف زيتون.. الإطلالة الأولى لدانييلا رحمة في مناسبة رسمية خلال تواجدها في الرياض (فيديو)
05:25 | 2024-10-31
31/10/2024 05:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:34 | 2024-11-01
بسبب أعمال الاشغال.. تحويل السير على جسر انطلياس
02:30 | 2024-11-01
نائب كسرواني - جبيلي يبدّل مواقفه: لعل وعسى
02:15 | 2024-11-01
صباح اليوم.. إليكم حال الطرقات
02:15 | 2024-11-01
مرجع كنسي: المواقف تبشّر بالخير
02:14 | 2024-11-01
غارة على وادي جيلو في قضاء صور
02:04 | 2024-11-01
نازحون يعودون إلى النبطية
فيديو
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
01/11/2024 08:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
01/11/2024 08:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
01/11/2024 08:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24