سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية

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شنت الطائرات الحربية المُعادية سلسلة غارات استهدفت محيط منطقة المحمودية، وذلك بعد غارات صباحية استهدفت مدينة بنت جبيل وبلدة الطيري، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".واستهدف قصف مدفعي فجرا عيناثا وكونين وبنت جبيل.