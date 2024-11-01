Advertisement

لبنان

سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية

Lebanon 24
01-11-2024 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1271805-638660532348626336.jpg
Doc-P-1271805-638660532348626336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنت الطائرات الحربية المُعادية سلسلة غارات استهدفت محيط منطقة المحمودية، وذلك بعد غارات صباحية استهدفت مدينة بنت جبيل وبلدة الطيري، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

واستهدف قصف مدفعي فجرا عيناثا وكونين وبنت جبيل.
Advertisement


مواضيع ذات صلة
بعد أيام من الهدوء.. الغارات الاسرائيلية تتجدد على الضاحية الجنوبية ودمار هائل (فيديو)
lebanon 24
01/11/2024 11:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دمار هائل.. شاهدوا آثار الغارات الاسرائيلية ليلا على الضاحية الجنوبية (فيديو)
lebanon 24
01/11/2024 11:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية... اليكم آخر المستجدات
lebanon 24
01/11/2024 11:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من البلدات الجنوبية صباحًا... وقصف اسرائيلي متواصل
lebanon 24
01/11/2024 11:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24

غارات

اسرائيل

الجنوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:21 | 2024-11-01
05:48 | 2024-11-01
05:30 | 2024-11-01
05:20 | 2024-11-01
05:15 | 2024-11-01
05:10 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24