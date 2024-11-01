25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نتنياهو يبدأ بازار التفاوض.. استباحة كاملة للبنان
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
01-11-2024
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في الايام القليلة الماضية رفعت اسرائيل منسوب الاستهدافات الجوية العنيفة للمناطق اللبنانية كافة لرفع التكلفة التي تتسبب بها الحرب، فحصلت صور وبعلبك على "الحصة الاكبر" من الدمار والشهداء، الامر الذي يوحي بأن زخم القصف سيستمر اقله حتى انتخاب رئيس جديد في الولايات المتحدة الاميركية، لتكون النار هي التي تدير المفاوضات وليس التفاوض هو الذي يحدد المسار الزمني للحرب.
Advertisement
اغلب ما سرّب عن مقترحات ومسودات مرتبطة بالحرب الحاصلة صحيح، وان كان لا يزال في اطار الطرح ولم ينتقل النقاش بشأنه الى الدخول في عملية التعديل والتصحيح والرفض، وعليه فإن ما يقدم حاليا للبنان هو عمليا اقصى ما قد تطمح اسرائيل للحصول عليه في حال انتهاء الحرب، ويقوم على فكرة الانتصار الكامل في المعركة الحالية.
تريد اسرائيل حرية حركة كاملة في لبنان، وليس حركة جوية فقط بل قدرة على تحريك قوات الطوارئ للتأكد من منزل هنا وموقع هناك، وكذلك الانتقال الى مستوى جديد من السيطرة على الحدود الشرقية مع سوريا، ما يوحي بأن اغلاق المعابر لن يقتصر على سلطة الدولة اللبنانية وفق النظرة الاسرائيلية بل بالسماح بتفيذ غارات تستهدف شاحنات لمجرد الشك انها تنقل سلاح.
يدرك رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ان هذا المستوى من الشروط الذي لم تقبل به حركة حماس في غزة لن يقبل به حزب الله، لكنه وضع سقفا للتفاوض، ليحاول من خلال الضغوط العسكرية والقصف الوصول لافضل ظرف ممكن والحصول على اكبر تنازلات ممكنة من قبل "حزب الله"، كل ذلك ينقل المشهد بالكامل الى الميدان الذي يحدد بما لا يقبل الشك مسار التفاوض والتسويات.
ترى مصادر مطلعة ان "حزب الله" ليس لديه مصلحة بالدخول الى تفاوض جدي في هذه المرحلة، بل يحتاج الى وقت اضافي لكي يتمكن من رفع التكلفة بشكل جدي على اسرائيل وهذا ما قد يكون متوقعا في المرحلة المقبلة التي ستشهد استخدام صواريخ ثقيلة لم تستخدم بعد وبكثافة اكبر ضد تجمعات مدنية اسرائيلية، ما سيحدث انقلاباً كبيرا في المشهد ويعيد التوازن الى طاولة المفاوضات.
ازمة نتنياهو قد تتفاعل بشكل متسارع خصوصا في حال اظهر "حزب الله" قدرته على رفع مستوى التدمير في اسرائيل في الوقت نفسه الذي تفوز به كاميلا هاريس بالانتخابات الرئاسية، ما يعني انه سيكون عندها غير قادر على التصعيد وعلى اطالة امد الحرب. وعليه سيدخل في مفاوضات صعبة مع "حزب الله" تحديدا من اجل الوصول الى حل نهائي للمعركة في غزة ولبنان معا.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المعلومات... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عاريا" اليوم
Lebanon 24
آخر المعلومات... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عاريا" اليوم
09:03 | 2024-10-31
31/10/2024 09:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقاء هوكشتاين بنتنياهو.. ماذا كشفت مصادر عن وقف إطلاق النار في لبنان؟
Lebanon 24
بعد لقاء هوكشتاين بنتنياهو.. ماذا كشفت مصادر عن وقف إطلاق النار في لبنان؟
10:29 | 2024-10-31
31/10/2024 10:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وقف إطلاق النار في لبنان... هذا ما قاله نتنياهو أمام هوكشتاين
Lebanon 24
عن وقف إطلاق النار في لبنان... هذا ما قاله نتنياهو أمام هوكشتاين
10:02 | 2024-10-31
31/10/2024 10:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
من مصرف لبنان... خبر سارّ لهؤلاء
Lebanon 24
من مصرف لبنان... خبر سارّ لهؤلاء
10:48 | 2024-10-31
31/10/2024 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
03:12 | 2024-11-01
01/11/2024 03:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
06:30 | 2024-11-01
إسرائيل تهدّد إرث مدينتي صور وبعلبك التاريخي: استهداف للتراث الثقافي والحضاري
04:21 | 2024-11-01
ميقاتي التقى قائد "اليونيفيل": متمسكون بدور القوات الدولية في الجنوب وبالقرار 1701
08:29 | 2024-11-01
بري: نُؤكّد إلتزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والإستقرار
08:25 | 2024-11-01
أحمد الحريري في ميلاد الرئيس الشهيد: ما أحوجنا إليك في هذه الأيام الصعبة
08:20 | 2024-11-01
إصابات في إسرائيل... شاهدوا بالفيديو كيف قصف "حزب الله" كرمئيل
08:20 | 2024-11-01
رئيس بلدية صيدا تابع شؤون النازحين: 2800 حصة غذائية ومواد تنظيف من مجلس الجنوب
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
03:12 | 2024-11-01
01/11/2024 14:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
01/11/2024 14:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
01/11/2024 14:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24