أحمد الحريري في ميلاد الرئيس الشهيد: ما أحوجنا إليك في هذه الأيام الصعبة

كتب الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عبر منصة "اكس"، الآتي: "كما كان يوم ميلادك بشرى أمل بلبنان المستقبل، كان إستشهادك يوم إغتيال الوطن بشراً وحجراً .. ومستقبلاً.

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ما أحوجنا إليك في هذه الأيام الصعبة، جبلاً نتكىء عليه لإنقاذ الوطن، وصمام أمان يحمي شعبه من مآسٍ عظام، ويفعل المستحيل لحفظ كرامته.

لو كنت معنا، دعاء نبتهل به كل يوم منذ أن فارقتنا جسداً لا روحاً. ويبقى عزاؤنا بخير خلف، الرئيس سعد الحريري، ليتجدد ميلاد لبنان المجيد في كل مناسبة لميلادك.

دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري .. ذكراك تسكن في قلب ووجدان لبنان الذي أحببت واستشهدت لأجله".