استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل اللواءAroldo Lázaro ، وتناول البحث التطورات على الحدود الجنوبية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. كما تم التأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق بين الجيش و"اليونيفيل".

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