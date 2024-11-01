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لبنان

عدد كبير من الشهداء في بعلبك.. الصحة تنشر حصيلة محدثة

Lebanon 24
01-11-2024 | 17:35
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت في حصيلة محدثة إلى التالي: 

- أمهز (البزالية): إثنا عشر  شهيدا وسبعة جرحى
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- حربتا: ستة شهداء وأربعة جرحى 

- يونين: تسعة شهداء وجريح

- بدنايل: ثمانية شهداء وسبعة جرحى

- نحلة: أربعة شهداء وسبعة جرحى 

- الشراونة: شهيدان

- طاريا: شهيد و سبعة جرحى

- اللبوة: جريح 

- الخضر: ستة جرحى 

- السعيدة: شهيدين و ثلاثة جرحى 

- العلاق: ٤ شهداء وجريحان 

- راس العين: ستة جرحى.

- حوش النبي: واحد وعشرين جريحا

- ⁠ايعات: ٤ شهداء
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